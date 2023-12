Au tour de Pornhub de dévoiler ses stats de l'année 2023... Les Français sur le podium mondial !

Pour ce qui est de la fréquentation, Pornhub indique que son trafic mondial provient presque exclusivement de nos chers smartphones. Plus de 91 % des connexions dans le monde s'effectuent ainsi depuis un terminal mobile.

Pour ce qui est de la consommation depuis un ordinateur, si cette dernière représentait plus de 51 % du trafic en 2013, les habitudes ont été bouleversées en dix ans, puisque cette part s'élève aujourd'hui à seulement 7 %. On apprend également que le temps moyen passé sur le site a augmenté de 15 secondes, avec une moyenne de 10 minutes et 9 secondes.

À noter que nos consoles de jeux vidéo sont également plébiscitées pour parcourir les pages du célèbre site pour adultes. Ainsi, plus de 80 % du trafic en provenance d'une console de jeux vidéo provient des machines estampillées PlayStation, contre 16,7 % pour l'écosystème Xbox. Enfin, le terme le plus recherché sur Pornhub en 2023, comme c'était déjà le cas l'année dernière, est « hentai ».