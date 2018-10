90 % des apps sur Android envoient vos données aux géants du web

Près de 90 % des apps envoient des données à Google

Google s'insurge contre la méthodologie de l'étude

Vous n'allez sans doute pas tomber des nues en lisant que vos données personnelles sont fréquemment exploitées. Mais avez-vous une idée de l'ampleur du phénomène ? Des chercheurs de l'université d'Oxford se sont intéressés à cette pratique, en étudiant 959 000 applications du Google Play Store.Les conclusions de l'étude sont édifiantes. Premier constat :, qui transfère ensuite vos données. Et dans le détail, on observe que, sans grande surprise,. En effet, 88,44 % des applications sous Android envoient des informations à Alphabet, maison-mère du moteur de recherche. Suivent ensuite : Facebook (42,55 % des applis lui communiquent des data), Twitter (33,88 %), Verizon, qui comprend Yahoo (26,27 %), et Microsoft (22,75 %).Tous les types d'applications ne sont toutefois pas logés à la même enseigne. En effet, celles qui trackent le plus les données personnelles sont les applications d'actualité et celles... pour enfants. Un procédé qui peut s'avérer illégal, sans le consentement explicite des parents.L'intérêt pour ces grandes entreprises est d'exploiter ces informations pour mieux vous connaître et vous pousser des. Encore faut-il savoir de quelles données il est question.C'est une des critiques émises par Google au sujet de l'étude de l'université Oxford. En effet, selon la société, les chercheurs ont parfois confondu le transfert de données personnelles avec des services classiques, comme le signalement de bugs ou des rapports de plantage. La firme de Mountain View a ajouté que les développeurs d'applications étaient soumis à un règlement strict concernant l'utilisation des données personnelles.Soyons donc rassurés : Google ne laissera personne (d'autre) s'emparer de nos informations.