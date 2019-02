Les apps Gmail adoptent un Material Design très épuré

Moins de couleur, plus de fonctionnalités



Gmail préviendra plus directement les tentatives de phishing



Source : Engadget

est la prochaine application mobile à passer au. Ce nouveauest un dérivé du Material Design mis en place par Google en 2014 qui a consisté à simplifier et unifier toutes les applications et services du moteur de recherche.Pour cette nouvelle version qui sera déployée prochainement sur iOS et Android, Google a fait le choix d'une interface extrêmement épurée. La couleur rouge, symbole de la messagerie, va disparaitre pour laisser la place à un thème plusque blanc. On peut imaginer que cette simplification à l'extrême serait facile à transformer en thème sombre, un mode qui va être mis en avant par la prochaine version d'Android Un champ de recherche sera affiché en permanence pour retrouver rapidement une conversation où que l'on se trouve dans l'arborescence de ses boites de réception. Comme sur la version de bureau, les pièces jointes seront également disponibles avec un aperçu permettant de visualiser rapidement leur contenu.La présentation des messages pourra condensée en masquant les aperçus et les avatars pour afficher plus dedans sa boite de réception. Pour les utilisateurs disposant de plusieurs comptes, le passage de l'un à l'autre sera plus rapide avec l'option placée sur l'accueil de l'application et non plus dans le menu latéral comme aujourd'hui.Google va également mettre l'accent sur la sécurité. Si le service détecte une tentative de, un large bandeau rouge impossible à rater viendra informer l'utilisateur que son mail est considéré comme dangereux.Tous ces changements seront intégrés à une prochaine mise à jour disponible dans les semaines prochaines. Les utilisateurs Android les plus impatients peuvent dès à présent télécharger l'application manuellement.