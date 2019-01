Android Q : un thème sombre natif devrait s’inviter sur l’OS mobile

« Le thème sombre est une fonctionnalité approuvée de Q »

Parce qu'ils reposent nos yeux et économisent la batterie de certains téléphones,ont rapidement conquis le public en l'espace de quelques mois. Google Chrome sous Windows 10 et MacOS auront bientôt le leur, au même titre que le service Messenger , pour ne citer qu'eux. Mais la firme de Mountain View voit plus loin, plus grand, et espère ainsi intégrer un thème sombre à l'ensemble de son système d'exploitation mobile, Android.C'est en tout cas ce que laisse penser Lukasz Zbylut, Chef de produit au sein de Google, au regard de ses déclarations dans l'outil de suivi de bugs de Chromium, depuis devenues privées mais relayées par Android Police . Au programme, donc,, la prochaine version de l'OS Android. Dans l'idée, toute l'interface du téléphone pourrait alors se parer de gris et de noir.», peut-on lire sur le média.Pour en avoir le cœur net, la communauté devra patienter au moins jusqu'à mai 2019, mois durant lequel la multinationale californienne tient sa traditionnelle, grande conférence propice aux nombreuses annonces dédiées aux logiciels.