Un thème sombre sur le prochain macOS ?

Pour la première fois, macOS se dotera peut-être d'un thème sombre

Ladies and gentlemen, I give you Xcode 10 on macOS 10.14. Dark Appearance, Apple News, App Store w/ video previews pic.twitter.com/rJlDy81W4W — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 2, 2018

Une application Apple News sur macOS ?

Modifié le 04/06/2018 à 11h48

C'est dans l'API du Mac App Store que Steve Troughton-Smith a découvert une vidéo montrant l'outil Xcode 10 (l'environnement de développement intégré d'Apple) qui fonctionnait sur un thème sombre.Thème sombre pour la prochaine version de macOS : simple essai sans aboutissement réel ou une nouveauté qu'Apple s'apprête à nous présenter ? La réponse à cette question sera connue d'ici peu, puisque c'est aujourd'hui, au cours de la keynote de WWDC, que la firme doit dévoiler les nouvelles versions de macOS et iOS.Aujourd'hui, il est possible de paramétrer la couleur des menus et des barres des fenêtres dans macOS, en allant dans «» -> «» -> «». Mais cela ne rend pas le reste des éléments sombres pour autant... ce que le «» évoqué par Steve Troughton-Smith semble justement faire.Autre nouveauté que l'on peut apercevoir sur cette vidéo : une icône Apple News a désormais sa place dans le Dock. On en déduit que dans la nouvelle version de macOS, il y aura une application Apple News, tout comme il y en a déjà une sur les iPhone et iPad.Et comme la fameuse vidéo a été glanée dans l'API de l'App Store, on peut penser que la nouvelle version de macOS aura également un nouvel App Store, où les développeurs des applications pourront intégrer des vidéos en plus des captures d'écran de leurs applications.Cette courte vidéo nous donne enfin un petit aperçu de la nouvelle photo de fond dont se parera l'écran sous cette nouvelle version de macOS : on y verra soit des montagnes, soit des dunes, et la photo a une version « nuit » tout comme une version « jour ».