En introduisant le FireWire, Apple ciblait les créateurs. L'interface de connexion a longtemps été privilégiée pour les transferts de données audio et vidéo. Sa version la plus aboutie, le FireWire 800 (IEEE 1394b), atteint un débit théorique de 800 Mbps, soit environ 100 Mo/s. Le FireWire présentait la particularité d'offrir des transferts stables et continus, et donc particulièrement adaptés aux usages professionnels comme l’enregistrement audio multi-piste ou la capture vidéo en temps réel.

Mais avec macOS Tahoe, actuellement en beta pour les développeurs, Apple a retiré cette compatibilité, le FireWire étant devenu obsolète. Comme le souligne 9to5Mac, un disque Thunderbolt est bien reconnu sous l'actuel macOS Sequoia, mais pas sous macOS 26.

Il faut dire qu'aujourd'hui, l'USB-C s’impose aujourd’hui comme le standard universel pour la connexion et le transfert de données avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbps avec l’USB 3.1 Gen 2, voire 20 Gbps avec l’USB 3.2 Gen 2x2, et jusqu’à 40 Gbps avec USB4 ou Thunderbolt 3/4 utilisant le même connecteur.

Si votre vieux disque dur externe FireWire ne pourra donc pas être utilisé après cette mise à jour, cela signifie également que les premiers iPod de première et de seconde génération, reposant sur cette même interface, ne seront également pas reconnus par le Mac.