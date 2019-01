Google Chrome sous Windows 10 aura bientôt son mode sombre

« Un thème sombre en préparation »

Quid du mobile ?

Si de nombreuses applications, voire même des interfaces mobiles (One UI, à titre d'exemple), accueillent pour le grand plaisir des utilisateurs de nouveaux thèmes sombres, certaines entreprises pourtant leader dans leur secteur affichaient encore un certain retard., en l'occurrence, dont le navigateursur ordinateur ne propose toujours pas, de manière native, ce type de fonctionnalité pourtant ô combien reposante pour nos mirettes.Mais la firme de Mountain View compte bien rattraper son retard sur ce point-là, et s'est attelée à développer un, comme le disent nos amis anglophones, uniquement pour le système d'exploitation MacOS dans un premier temps . Celui-ci devrait d'ailleurs débarquer au début de l'année 2019. Un autre thème sombre va même le rejoindre, mais implémenté à Windows 10 cette fois-ci.Le média Techdows relaie en effet les propos d'un certain Peter Kasting, ingénieur au sein de l'équipe Chrome, dont le message sur le forum Reddit nous en dit un peu plus sur le projet en question :, peut-on lire, suggérant ici un déploiement au cours de l'année 2019.L'intéressé s'est également attardé sur le thème sombre pour mobile, sans pour autant donner de véritables éléments de réponse :. Le fait est que Google Chrome, navigateur de recherche le plus populaire au monde, va prochainement se parer d'un thème sombre à même d'optimiser l'expérience utilisateur sur internet.