Gears 5 est le tout premier AAA a être parfaitement accessible aux sourds et malentendants

Gears 5 obtient la palme de l'accessibilité

Source : Can I Play That

Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Selon le site spécialisé Can I Play That, qui s'affaire à tester tous les jeux disponibles afin de leur attribuer une note d'accessibilité,est le premier triple A à être aussi bien loti pour les sourds et malentendants.Probablement encouragé par untrès engagé pour l'accessibilité de ses exclusivités , The Coalition réalise ici un sans-faute, à en croire Can I Play That.Le TPS s'en tire avec un exemplaire 6/6 ainsi que d'élogieux commentaires de la part de la personne en charge du test. «», peut-on y lire.Et pour cause, Gears 5 laisse l'utilisateur paramétrer absolument tout ce qui a trait à l'habillage sonore. Les sous-titres peuvent être colorés et ajustés en taille ; mais surtout : ils peuvent être plus ou moins détaillés en fonction de l'intensité du handicap du joueur. Le testeur remarque par exempledans le jeu, allant même jusqu'à décrire avec précision les moments où la musique du jeu baisse en intensité à la fin d'un affrontement.Si les plus grognons peuvent pester sur un titre qui ne semble pas avoir fait évoluer son gameplay depuis 2006, Gears 5 se révèle finalement comme l'un des jeux les plus en avance sur la question de l'accessibilité. Chapeau bas.