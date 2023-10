De nouvelles fonctionnalités déployées sur Google Maps, Search et Chrome pour gagner toujours plus de temps

Le logiciel de cartographie de Google est celui à recevoir le plus d'améliorations. Principalement, ce sont les personnes en fauteuil roulant (ou avec des bagages encombrants) qui devraient apprécier la possibilité d'y demander des routes piétonnes compatibles, et donc sans escaliers. Cette option est en cours de déploiement sur iOS et arrivera plus tard sur Android. Plus tôt dans l'année, il était possible de connaître les lieux compatibles avec les fauteuils roulants.