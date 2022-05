La nouvelle mise à jour du Play Store facilite la recherche d'applications pour les personnes handicapées

Est-ce qu’une application fournit une assistance visuelle, auditive et/ou motrice ? Est-ce qu’elle est adaptée aux lecteurs d’écran ? Ces balises, que l'on peut trouver dans la rubrique « À propos », auront pour rôle de segmenter les applications du Play Store en plusieurs catégories. Par ailleurs, en cliquant directement sur l'une de ces balises, il sera possible d’y faire apparaître une liste d’applications. Ainsi, il sera désormais plus simple de trouver les apps qui pourraient correspondre à un usage et à des besoins bien spécifiques. Une excellente idée donc, qui permettra, on l'espère, de faire un pas de plus en matière d'accessibilité.