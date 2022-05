Netflix continue d’améliorer son accessibilité (et c’est une bonne chose)

Le site TechCrunch a pu discuter avec Heather Dowdy, la directrice en charge de l'accessibilité chez Netflix. Elle-même fille de parents sourds, la responsable sait parfaitement que l'évolution des technologies et leur implémentation permettent d'améliorer significativement le quotidien des personnes handicapées.

Netflix a mis le sujet au cœur de ses préoccupations en matière d'interface utilisateur. Désormais, des badges indiquent sur les fiches séries et films si le contenu propose une audiodescription dans le menu des langues. Avant cela, il fallait lancer le film, puis chercher dans les différents doublages si une piste adaptée était présente.

Le service de streaming augmente d'ailleurs le nombre de contenus proposant une piste en audiodescription. Ce sont désormais pas moins de 11 000 heures, disponibles en 30 langues, qui ont été ajoutées aux différents programmes de la plateforme.

Netflix va également travailler à améliorer la qualité de la description, de sorte à en proposer une version la plus complète possible, qui donnera par exemple l'identité de genre d'un personnage, sa couleur de peau, et non plus seulement la simple description de l'action se déroulant à l'instant T.