La publicité sur Netflix arriverait dès fin 2022

Selon une information du New York Times, le lancement d'une telle offre devrait arriver bien plus vite que l'on pouvait le penser. Des communications internes à l'entreprise suggèrent que Netflix prévoit la disponibilité de cet abonnement avec publicité dès le quatrième trimestre 2022, et non en 2023 ou 2024 comme annoncé initialement. Il est cependant probable que l'offre ne soit proposée qu'aux États-Unis ou à une sélection limitée de pays dans un premier temps.

D'après les mêmes documents, Netflix devrait sérieusement commencer à s'attaquer à la question du partage de mots de passe entre utilisateurs à la même période.

Face à la pression exercée par les bien moins chers HBO Max et Disney+, Netflix cherche des solutions pour assurer sa croissance et ses revenus.