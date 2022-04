Vous avez partagé vos mots de passe Netflix ? L'abonnement pourrait vous coûter plus cher

Le géant du streaming semblerait aujourd'hui s'engager dans une guerre contre le partage de compte. Pour cela, l'entreprise planche sur la facturation d'un supplément aux abonnés qui partageraient leur compte en dehors de leur foyer. Par ailleurs, il est à noter que cette fonctionnalité est déjà en vigueur depuis mars au Chili, au Pérou et au Costa Rica dans le cadre d'essais. Netflix indique que des réflexions et ajustements auront lieu vis-à-vis de cette facturation en supplément, mais que son application au niveau mondial devrait s'effectuer d'ici un an.

Ce nouveau mode de fonctionnement bouleverse l'organisation de la plateforme de streaming. En effet, il sera possible de créer des « sous-comptes » qui seront attribuables à des personnes ne vivant pas sous le même toit. Si chaque sous-compte utilisateur disposera d'un profil unique et de recommandations personnalisées, Netflix compte également y instaurer la création d'un identifiant et d'un mot de passe. Ces nouvelles mesures devraient permettre à Netflix de collecter de nouvelles données et d'identifier un partage d'identifiant régulier en dehors d'un foyer.