Twitter ajoute automatiquement des sous-titres aux vidéos, pour les lire sans le son

Twitter fait un nouveau pas vers plus d'accessibilité en annonçant l'arrivée de sous-titres générés automatiquement pour les vidéos postées sur son réseau social. Désormais, les sous-titres s'afficheront automatiquement sur Android et iOS si la vidéo est lancée en muet. Si vous souhaitez conserver les sous-titres même lorsque vous lancez le son, il est possible d'aller dans les paramètres de votre téléphone et de les activer en permanence dans les options d'accessibilité. Sur PC, les vidéos se voient agrémentées d'un bouton « CC » pour les activer.