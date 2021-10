YouTube annonce de nouvelles options d’accessibilité

Dans un post, YouTube a annoncé l'arrivée prochaine de nouvelles options afin d'améliorer l'accessibilité des vidéos. L'entreprise a notamment annoncé tester avec un nombre réduit de créateurs la possibilité d'ajouter plusieurs pistes audio à leurs vidéos. En plus de donner la possibilité aux créateurs de toucher un plus large public en créant des pistes audio dans différentes langues, elles permettront également à ceux qui le souhaitent de mettre en place de l'audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes. YouTube espère pouvoir rendre cette option disponible à plus de créateurs au cours des prochains trimestres.