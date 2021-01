Nouvel An : WhatsApp, Messenger et Instagram dépassent leur record d'utilisation

Au Nouvel An, plus de 1,4 milliard d'appels audio et vidéo ont été passés. Il s'agit du plus grand nombre d'appels effectués en un seul jour jamais enregistré sur le service. L'équipe explique que cela représente deux fois plus d'appels qu'au 31 décembre 2019.

Du côté de Messenger, les appels vidéo de groupe (de trois personnes ou plus) n'ont jamais été autant utilisés qu'au Nouvel An. Aux États-Unis, Facebook en a dénombré en moyenne deux fois plus que lors d'une journée classique.

La société ajoute qu'au total, 55 millions de diffusions en direct ont été effectuées sur les réseaux communautaires de Facebook et Instagram.