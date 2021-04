L'application sécurisée Wire lève 21 millions de dollars

Actuellement disponible gratuitement et sous Windows, macOS, Linux, Android et iOS, Wire propose en outre des appels vidéo et audio de qualité. L'application offre la possibilité de réaliser de réunions jusqu’à six personnes. Surtout, elle assure des conversations sécurisées, grâce au chiffrement des discussions de bout en bout. Le lanceur d’alerte Edward Snowden a même récemment déclaré que Wire utilisait le meilleur chiffrement gratuit actuellement disponible.