Insolite : l'entreprise Signal Advance profite de la polémique de WhatsApp et s'envole en Bourse

Alors que de part et d'autre du monde, les utilisateurs critiquent vivement les passerelles que Facebook tente de créer entre son réseau social et la messagerie WhatsApp, l'application Signal est perçue comme l'alternative la plus sécurisée et la plus complète.

Elon Musk a d'ailleurs recommandé l'application de la fondation auprès de ses quelque 42,3 millions d'abonnés tandis que le célèbre lanceur d'alertes Edward Snowden a de nouveau vanté ses mérites.

Au regard de l'ampleur du phénomène, les adeptes des transactions boursières croyant percevoir une nouvelle opportunité de remplir leurs comptes en banque se sont rués sur l'achat d'actions de Signal Advance, qu'ils ont confondu avec Signal. Il semblerait cependant que l'appât du gain soit parfois plus fort que la jugeote. La fondation Signal n'est bien évidemment pas cotée.

Comme le rapporte Business Insider, le titre en Bourse de la société Signal Advance a subitement progressé de 6 350 % entre les 7 et le 11 janvier, ce qui a engendré une progression annuelle de 9 645,76 % sur un an selon les données de Boursorama.