Le Français Murena, qui fabrique des téléphones anti-traceur, possède les arguments pour contrer les géants de la Tech

D'un point de vue un peu plus concret, Murena a tout revu ou presque avec la V2. Si l'on s'arrête sur l'interface, on y découvre de nouvelles icônes, de nouveaux fonds d'écran. Le tout est plus fluide et plus agréable à utiliser qu'avant, ce qui est indispensable pour favoriser une bonne expérience utilisateur. « On sait bien que le meilleur téléphone et le meilleur OS qui soit, s'il n'est pas sympa à utiliser, il aura du mal à être vraiment adopté par les utilisateurs », concède Gaël Duval.