Murena, le smartphone français, récolte bien plus d'argent que prévu ! Il lui servira à améliorer ses fonctionnalités

« Cette levée de fonds nous permet de répondre aux demandes de notre communauté et d'élargir notre offre, en proposant plus de choix sur un marché dominé par les Big Tech et les entreprises avides de données », explique Gaël Duval, avant de revenir sur l'importance de l'accessibilité des produits Murena. « Nous voulons nous assurer que nos solutions axées sur la protection de la vie privée sont accessibles à tous, et pas seulement à ceux qui ont un certain niveau d'expertise technique ».