Le Murena Fairphone 5, débarrassé de Google, arrive sur le marché : on vous dit tout sur ce téléphone

Huit composants du smartphone sont réparables et remplaçables, dont la batterie amovible de 4 200 mAh, prévue pour offrir une journée d’autonomie et une longévité de plus de 1 000 cycles complets. Le Murena Fairphone 5 est compatible 5G et embarque 8 Go de RAM ainsi que 256 Go d'espace de stockage, extensible jusqu'à 2 To.