Le futur Fairphone 5 se précise : après les premières photos, qu'y a-t-il sous le capot ?

Dans la continuité des leaks du mois dernier, voilà que le Fairphone 5 vient à présent de pointer le bout de son nez sur Geekbench, comme nous l'apprend le site GSMArena. Cela nous permet donc d'en apprendre plus sur les caractéristiques de ce nouveau Fairphone. Ce dernier devrait logiquement être alimenté par le SoC Snapdragon 782G (nom de code lahaina) et embarquerait 8 Go de RAM, bien qu'il pourrait être disponible dans d'autres configurations de mémoire à l'instar de son prédécesseur. Pour rappel, celui-ci était quant à lui équipé du Snapdragon 765. Notez enfin que le Fairphone 5 sera directement livré avec Android 13.