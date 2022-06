La marque /e/ fait rimer Android et confidentialité avec à son premier smartphone : le Murena One

D’apparence, un smartphone « déGooglisé » n'offre pas une expérience si différente de n’importe quel autre appareil. À la manière d’un mobile Samsung ou Apple, /e/OS propose une version native, et respectueuse de vos données personnelles, de toutes les applications les plus élémentaires (SMS, Appel, navigateur, GPS, etc.).

Un App Store (App Lounge) est également disponible, et permet de télécharger l’écrasante majorité des applications disponibles sur Android. Une prise en main de ZDNet nous informe cependant que ce magasin alternatif requiert d’être connecté à un compte Google — mais que /e/OS « anonymise les données » avant de les partager à Google.