F(x)tec Pro1-X, un téléphone à clavier coulissant embarquant LineageOS

Trois OS mobiles préinstallés

Car c’est bien là le principal attrait du Pro1-X : le choix du système d’exploitation. Trois modèles seront disponibles à la vente : un embarquant Android Stock, un autre optant pour LineageOS, et un dernier sous Ubuntu Touch OS. Deux systèmes accessibles de longue date aux utilisateurs Android chevronnés, mais qui n’ont jamais été préinstallés sur un téléphone (si on fait exception de CyanogenOS, l’ancêtre de LineageOS, qui était intégré au OnePlus One).

L’idée sous-jacente est de redonner plus de contrôle à l’utilisateur ; surtout au sujet de leurs données personnelles dont on sait Android très friand. « La raison principale pour laquelle nous avons créé le Pro1-X est d’offrir le choix à nous utilisateurs. Tous les téléphones commercialisés tournent soit sous Android soit sous iOS, et même les meilleurs téléphones Android demandent à être rootés pour pouvoir être pleinement customisables », ajoute Nirave Gondhia, responsable du contenu chez XDA Developers.

Déjà financé à plus de 355% sur IndieGogo, le F(x)tec Pro1-X sera commercialisé en mars prochain au tarif plutôt salé de 899$.