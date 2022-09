Ce nouveau téléphone pensé en France protège vos données personnelles

Visuellement, le smartphone Murena One est un téléphone somme toute classique, articulé autour d'un large écran LCD de 6,5 pouces (1 080 x 2 242 pixels). Sous le capot, on retrouve un processeur Mediatek Helio 60, couplé à 4 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 128 Go (extensible via une carte microSD).

Le smartphone est également doté d'une section photo principale emmenée par un capteur 48 mégapixels, sans oublier une caméra frontale 25 mégapixels ainsi que les connectivités habituelles : 4G, Bluetooth, Wi-Fi…