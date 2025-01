Si vous vous posez la question, l'EDR, ou Endpoint Detection and Response, est une évolution majeure de la cybersécurité. Comparable à un « super antivirus », pour schématiser, il s'appuie sur des algorithmes sophistiqués et parfois même sur l'intelligence artificielle pour détecter et neutraliser les menaces. La particularité de cette technologie réside dans sa capacité à analyser en temps réel le comportement des systèmes pour identifier toute activité suspecte.