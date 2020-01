Taxation du numérique : en cas de sanctions américaines, la France promet de "riposter"

Capture d'écran © Twitter @Economie_Gouv

La France reçoit le soutien de la Commission européenne

Lire aussi :

Amazon va répercuter la taxe GAFA sur les commerçants à partir du 1er octobre



Bruno Le Maire invite les États-Unis à « revenir à la sagesse »

Nous estimons que le projet de sanctions américaines contre la taxation numérique française est inamical, inapproprié et illégitime. S'il devait y avoir des sanctions, nous porterions le cas devant l'OMC et serions prêts à réagir avec le soutien de la @EU_Commission. @PhilHogan pic.twitter.com/fDRFWepXm9 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 7, 2020

Dans la série de la taxe GAFA nationale, nous vous avions laissé le mois dernier avec l'épisode des sanctions potentielles américaines à l'encontre de la France. Donald Trump et le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) avaient alors évoqué des droits de douane supplémentaires pouvant grimper jusqu'à 100 % sur des produits comme le champagne, des fromages, les yaourts, certains articles de luxe et les produits cosmétiques. Lundi, Bruno Le Maire a mis en garde les États-Unis : si sanctions il y a, la France ripostera.Mardi matin, le ministre français de l'Économie et des Finances rencontrait Phil Hogan, le Commissaire européen au Commerce, en fonction depuis le mois dernier. À l'issue de leur échange, le membre du gouvernement a réaffirmé que la taxe française sur le digital n'était pas discriminatoire. «».Bruno Le Maire est parvenu à obtenir le soutien de la Commission européenne. Sans oublier que l'Autriche et l'Italie ont déjà leur taxation nationale, et que la Grande-Bretagne et la République Tchèque y songent. Ensemble, ils estiment que le projet de sanctions américaines contre la taxe française est «». Des propos forts en signe de contestation, qui viennent confirmer ceux de la veille, lorsque ce même Bruno Le Maire déclarait, sur France Inter, que la France riposterait en cas de sanctions américaines.Si les USA mettent leurs menaces à exécution, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué qu'il porterait sans tarder le cas devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). «», affirme-il en évoquant avoir eu une discussion avec le secrétaire d'État américain au Trésor, Steven Mnuchin, lundi.D'ici-là, «(Organisation de coopération et de développement économiques).», a-t-il précisé ce mardi depuis Bruxelles. La France n'a en effet jamais caché sa volonté de remplacer sa taxe nationale par une taxe internationale, dès que celle-ci sera adoptée par les pays membres. Si elle l'est un jour.