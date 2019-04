Uber : des chauffeurs en grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail

Les conducteurs se donnent rendez-vous à San Francisco, au siège de la société

Les chauffeurs Uber ont quatre revendications principales

L'arrivée prochaine de la sociétésur le marché boursier, dont la valorisation théorique est aujourd'hui estimée entre 80 et 91 milliards d'euros (environ 70 à 80 milliards d'euros), n'est pas vue d'un bon œil par lesde la plateforme de VTC, notamment ceux qui exercent aux États-Unis, dont les conditions de travail sont délicates. Pour faire entendre leur voix, ils ont prévu de se livrer à une action symbolique.Le mercredi 8 mai à midi,, le jour même où l'introduction en bourse de l'entreprise est prévue. Les chauffeurs, issus de sept villes américaines, devraient jouer le jeu et manifester à San Francisco, où se trouve le siège de la société. Plusieurs collectifs de conducteurs, provenant de Los Angeles ou de Chicago, vont prendre part au mouvement.», déplore Shona Clarkson, membre de Gig Workers Rising, un collectif de San Jose (Californie) qui défend les droits des conducteurs. «», clame le collectif.En Californie, les chauffeurs Uber et Lyft ne gagnent en moyenne(avant impôt), alors que le salaire minimum est fixé à 11 dollars/heure en Californie et à 7,25 dollars/heure au niveau fédéral. Pas de quoi rouler sur l'or, donc. Les chauffeurs réclament, des décisions prises en toute transparence par la direction,ainsi qu'un porte-parole qui puisse prendre part aux décisions prises par les dirigeants.Pou Uber, les chauffeurs ne sont pas des salariés , mais des entrepreneurs, et à ce titre, il est difficile pour la société de leur octroyer des droits traditionnels, comme des congés payés ou une assurance. La position de la firme reste pour l'instant figée : «».