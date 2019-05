En Australie, un recours collectif record à l'encontre d'Uber

Un procès dont les conclusions pourraient faire jurisprudence

Uber se contente des déclarations habituelles

va devoir s'expliquer devant la justice australienne. La firme américaine est à nouveau visée par une action en justice, et cette fois c'est à unqu'elle doit faire face. L'action porte sur le statut des chauffeurs employés par l'application de VTC : ces derniers ne seraient pas détenteurs de licences valides selon la loi australienne. Une situation qu'Uber connaissait, d'après les plaintifs, et à laquelle rien n'aurait été fait, rendant alors son activité illégale sur place.», estime notamment Andrew Watson, chargé de représenter les plaintifs au niveau national pour le compte du cabinet juridique Maurice Blackburn.», ajoute-t-il.Laentreprise à l'encontre du géant californien du VTC progresse, bien qu'Uber aurait mis en place un programme permettant d'éviter les contrôles des autorités sur ses activités. Un moyen pour Uber, s'il est avéré, de prendre l'avantage sur ses concurrents qui appliquent la loi, explique The Guardian.», lit-on des pièces déposées vendredi 26 avril auprès de la cour fédérale de Victoria.Contactée par The Guardian, une porte-parole d'Uber a déclaré que la société n'avait pas encorequant à ce recours collectif. Aussi, l'entreprise s'en tient, pour l'heure tout du moins, à sa ligne habituelle.», a-t-elle indiqué.», a-t-elle conclu.