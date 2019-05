Lyft propose une nouvelle fonctionnalité de sûreté : un bouton d'appel aux services d'urgence

Plusieurs faits d'agression sexuelle commis par des chauffeurs VTC

Source : Digital Trends

La majeure partie des trajets ense passent bien et satisfont leurs utilisateurs. Mais il se peut qu'un problème survienne et pour réagir immédiatement,va ajouter prochainement dans son application mobile un bouton destiné aux. Pour le moment le dispositif est réservé au territoire américain.En appuyant dessus, un appel sera immédiatement envoyé aux services de secours. Leindique que sa solution est encore plus complète en transmettant automatiquement ladu véhicule et son, récupérées depuis l'application.Lyft souhaite également revoir la typographie des plaques d'immatriculation, afin que les clients puissent plus facilement vérifier que leAux Etats-Unis, 18 conducteursont été accusés d'agression sexuelle sur leurs clients durant les quatre dernières années, et le chiffre grimpe à 103 pour la plateforme concurrente