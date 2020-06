Mobilité durable, soutien aux commerces de proximité : les engagements post-confinement de Bird

Bird a également signé, cette semaine, l'appel des acteurs du secteur à soutenir une mobilité déconfinée durable et accessible à tous. Comme 165 autres signataires, parmi lesquels ses concurrents Voi et Dott, la société Bird s'est engagée à promouvoir 5 mesures phares issues du plan de relance imaginé par Via ID et Mobivia.