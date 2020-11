Numérisation des petits commerces : l'État lance son appel à projets

Les dernières mesures sanitaires prises par l'État pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus et la limitation des déplacements, symbolisées par le retour en force de l'attestation de déplacement dérogatoire, ont de sérieux impacts sur les commerçants, artisans et restaurateurs. S'il existe la solution de la livraison à domicile et du click and collect pour ces derniers, les commerçants et artisans, eux, sont clairement pris de court par les mesures annoncées. Mais Bruno Le Maire l'affirme un peu partout depuis plusieurs jours : « Il faut accélérer la numérisation des commerces, nous allons accélérer les transformations digitales des petits commerces ». Pour lancer le processus, l'État a ainsi lancé un appel à projets en début de semaine.