Baptisé Support Assistant, ce chatbot a pour principale mission de répondre aux problèmes courants rencontrés par les utilisateurs. Il a été repéré pour la première fois par nos confrères de MacRumors. En accédant à la fonctionnalité, un message d’accueil informe l’utilisateur qu’il peut « discuter avec l’assistance » et essayer une nouvelle fonctionnalité de chat automatisé afin de trouver des solutions rapidement. L’objectif est de « résoudre des problèmes courants » et d'obtenir des réponses concernant vos différents produits et services Apple.

En cas de difficulté, le chatbot est même capable d'aiguiller l'utilisateur vers un conseiller humain, qui pourra alors prendre la relève et fournir un soutien plus approfondi si besoin. De toute évidence, cette fonctionnalité n'a pas vocation à remplacer, du moins, pas dans immédiat, le service client traditionnel. Il s'agit simplement de proposer des solutions à des problèmes couramment rencontrés par les utilisateurs.