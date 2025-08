Dans sa publicité d'une durée de 30 secondes (visionnable en haut de cet article), diffusée sur YouTube et X, Google s'en prend frontalement à la promesse non tenue d'Apple concernant les améliorations de Siri. La voix off s'adresse directement aux consommateurs, leur suggérant de « simplement changer de téléphone » s'ils ont acheté « un nouveau téléphone à cause d'une fonctionnalité qui arrive bientôt, mais qui arrive bientôt depuis une année entière ».

Pour rappel, le géant de Mountain View dévoilera ses nouveaux smartphones le 20 août prochain. Il ne fait donc aucun doute que ce timing n'est pas qu'une simple coïncidence. La firme américaine a d'ailleurs déjà révélé plusieurs détails sur ses téléphones, notamment via une courte vidéo de présentation officielle et plusieurs fuites.