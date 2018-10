Les bornes de recharge électrique bientôt indiquées sur Google Maps

Des fonctionnalités pour simplifier l'accès à l'électrique

Une couverture complète et adaptée aux différents pays

Depuis le 16 octobre 2018, les Américains peuvent donc localiser certaines bornes de recharge directement sur Google Maps depuis leur smartphone et leur tablette. Sur ordinateur, il va falloir patienter pendant encore plusieurs semaines avant d'y avoir accès. Pour le moment, la mise à jour n'a pas encore été déployée dans l'hexagone.Si vous possédez une voiture électrique, il vous suffira de taper dans Google Mapspour accéder à celles qui se situent à proximité de votre position. Sur son blog , la marque a précisé que de nombreuses informations seront affichées pour chaque magasin équipé.Il sera alors possible d'y consulter le nombre de bornes ainsi que les types de ports disponibles ou encore leur vitesse de charge. Les utilisateurs pourront aussi laisser des avis, des photos, des questions, des évaluations et autres détails.Plusieurs réseaux apparaîtront sur Google Maps comme ceux de Tesla et Chargepoint. Si la version française n'embarquera sans doute que ces deux marques, d'autres apparaîtront selon la région dans laquelle vous vous situerez. Par exemple, les USA ont aussi accès aux bornes de SemaConnect, Evgo et Blink. Pour ce qui est du Royaume-Uni, Chargemaster et Pod Point sont aussi compris.