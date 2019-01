Les limitations de vitesse arrivent sur Google Maps

Pixabay

Plusieurs pays déploient déjà la fonctionnalité

La vitesse oui, mais les radars non

Si le services'est très largement démocratisé pour vous aider lors de vos trajets, au point de faire parfois oublier des GPS légendaires comme Garmin, le service de cartographie du géant du numérique souffrait encore de quelques carences qui pouvaient titiller les plus réfractaires. Mais tout ceci pourrait bien appartenir au passé. Le site a repéré l'arrivée d'un indicateur de limitations de vitesse ainsi que la position des radars sur Maps. Tout ce qui manquait (ou presque) au logiciel de navigation.Certains utilisateurs -la mise en place étant progressive- ont remarqué que désormais, la limitation de vitesse était affichée en bas à gauche de leur écran Android ou iOS. C'est le cas pour les Américains, les Danois et les Britanniques. Une nouvelle icône, qui indique l'emplacement des radars, fait aussi doucement son apparition aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Russie, au Royaume-Uni ou encore en Australie.Et si vous craignez d'être piégé par la route, Maps enverrait une notification audio à proximité d'un endroit délicat. Mais il ne faut pas trop attendre de cette mise à jour. Certaines routes parmi les plus petites ne fournissent encore pas d'indications., l'arrivée de cette double fonctionnalité devrait être plus délicate. Si l'indication des limitations de vitesse ne devrait pas poser de problème légal, c'est une autre limonade concernant l'emplacement des radars.En effet, dans l'hexagone,. Seules les « zones dangereuses », qui correspondent aux portions de route susceptibles de mesurer la vitesse sur plusieurs kilomètres, peuvent être signalées, car elles n'indiquent en rien l'exacte position d'un radar.