Street View Trekker : le sac à dos Google qui capture des images à 360° a été amélioré

Plus fin et plus confortable

Programme de prêt

C'est l'un des plus grands chantiers de Google depuis sa création : cartographier en 360° le moindre recoin de notre globe, des déserts aux grandes villes en passant par les endroits les plus inaccessibles de notre planète. Bref, Google Maps s'apparente tout simplement à une fenêtre à ciel ouvert sur notre monde. Pour ce faire, les voitures Google Street View sillonnent des milliers de route, quand certains organismes s'allient à la firme californienne pour emprunter leur matériel et immortaliser comme il se doit divers environnements.La multinationale américaine ne manque justement pas d'ingéniosité pour mettre à disposition des entreprises partenaires des outils à la fois pratique et performant : c'est typiquement le cas du Street View Trekker, une sorte de sac à dos sur lequel vient se placer une série de caméras capable d'immortaliser des clichés en 360°. Google en a d'ailleurs fabriqué une nouvelle version, comme il le souligne dans un communiqué de presse publié sur son blog.Plus fin, plus léger et plus confortable à porter, ce nouveau modèle de Street View Trekker a pour objectif d'optimiser l'expérience utilisateur. Des capteurs plus performants à même de capturer des images de meilleure qualité ont également été ajoutés par les équipes de la compagnie. L'occasion pour des professionnels, voyageurs ou organisations (offices du tourisme, autorités administratives, universités) de prendre un main un matériel plus abouti pour leur projet respectif. Intégré au programme Street View , le sac à dos est mis à la disposition de différentes structures sous forme de prêt. L'ensemble des images enregistrées bénéficie ensuite d'une publication sur le service de l'entreprise. A noter que le Street View Trekker peut se fixer à des voitures, bateaux et même à des tyroliennes. De quoi élargir la marge de manœuvre et l'esprit créatif des utilisateurs.