Gotcha : bientôt des tricycles électriques en libre-service dans nos villes ?

Le Gotcha Trike, un tricycle stable et confortable

Pour promouvoir son tricycle, le CEO part en road-trip

Entre Lime, Bird et une douzaine d'autres acteurs du même genre, vélos, scooters et trottinettes électriques en libre-service ont fait fureur dans nos villes - sans forcément faire l'unanimité auprès des piétons., une entreprise américaine, a décidé de voir plus loin, plus vite et plus confortable : en 2019, ce sont les tricycles électriques qui investiront les rues.Gotcha, tout droit venu de Caroline du Sud, veut être le premier à percer aux Etats-Unis. Déjà présent dans 20 Etats à travers sa palette d'engins en libre-service - voitures, vélos, scooters -, Gotcha signe un tricycle alimenté par batterie capable d'atteindre les 45 km/h sur 64 km en une seule charge Confortable et rassurant, lea même assez de place pour un passager, mais l'entreprise ne sait pas vraiment si elle autorisera ce tandem, notamment par mesure de sécurité.Sean Flood, CEO et fondateur de Gotcha, a voulu prouver lui-même l'efficacité du tricycle. Il vient ainsi d'entamer un road trip de 1576 Km depuis Talahasse en Floride pour rejoindre le festival SXSW à Austin au Texas qui aura lieu du 8 au 17 mars prochains et inviter le public à tester ces nouveaux tricycles.Une arrivée pour le moins rock'n'roll pour Gotcha, qui ambitionne, depuis sa création, de «» et de «». Gotcha veut d'abord se concentrer sur le marché américain, mais au vu de l'intérêt des investisseurs, il ne serait pas étonnant que des concurrents développent une offre similaire pour être les premiers à l'étranger d'ici la fin d'année.