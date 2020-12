Smolt and Co X400 et X600 : des trottinettes assemblées en France qui misent sur la performance

Elles sont enfin disponibles et nous avons déjà hâte de les tester pour vous… Smolt and Co annonce les X400 et X600 Series, ses nouvelles trottinettes électriques. Notre impatience, elle, est sans doute liée au souvenir des qualités du précédent modèle de la marque, la Z1000. Une trottinette électrique robuste, dotée d’un moteur 1000 watts et assumant sa dimension sportive à travers son look et son équipement. Smolt and Co avait alors su construire un modèle exemplaire en matière de tenue de route et de sécurité, et ce bien qu'à l'époque, le 45 km/h sur trottinette électrique était encore autorisé sur la chaussée.