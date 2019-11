Les vélos électriques d'Harley-Davidson s'offrent une toute première sortie en public

Crédit photo : Electrek

Quels composants ?

Crédit photo : Electrek

Crédit photo : Electrek

Crédit photo : Electrek

Source : Electrek

Que la marque américaine Harley-Davidson ait jeté son dévolu sur les vélos électriques, ce n'est plus un secret . Avec une offre de trois produits oscillant de 2 500 à 5 000 dollars , le groupe cherche définitivement à se positionner sur le segment haut de gamme de ce créneau. Mais jusqu'ici, aucun de ces modèles n'avait été aperçu en public. Un manque désormais comblé lors de l'EICMA 2019, organisé du 5 au 10 novembre à Milan.Le site spécialisé Electrek a pu s'approcher de très près du trio électrique susmentionné : l'occasion de découvrir des freins hydrauliques premium, selon le média, une transmission automatique à variation continue signée Enviolo et des feux arrière directement insérés dans leur cadre.Autant de composants qui placeraient ces deux-roues dans le haut du panier, justifiant, au passage, la fourchette tarifaire exorbitante évoquée ci-dessus. Et encore.