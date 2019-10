Harley-Davidson : on en sait plus sur ses futurs vélos électriques

H-D, un prix à payer

2020 dans le viseur

Source : Electrek

La fin du mois d'août 2019 a été marquée par une présentation pour le moins atypique de la part d'Harley-Davidson. Le célèbre constructeur de motos avait en effet levé le voile sur trois prototypes de vélos électriques à l'occasion de l'événement Annual Dealer Meeting. Ce message fort reflétait ainsi les ambitions de la marque américaine en matière de mobilité électrique, dont la LiveWire constitue la toute première étape de sa stratégie.Alors qu'aucune nouvelle information au sujet des deux-roues susmentionnés n'a été communiquée au cours des derniers mois, une source interne visiblement encline à transmettre de nouveaux éléments à Electrek a brisé ce silence médiatique. La source en question : un employé d'un concessionnaire de la marque d'outre-Atlantique, relayant un haut placé du conseil consultatif des concessionnaires.Ainsi apprend-on la grille tarifaire de ces futurs bolides électrifiés : entre 2 500 et 5 000 dollars. Autrement dit, seuls les plus fortunés pourront se permettre de mettre la main à la poche, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Car oui, H-D compte pénétrer le marché du Vieux Continent en préparant des versions zéro émission en conformité avec les lois en vigueur, à savoir un moteur de 250 watts au maximum.Comme l'indique Electrek, le média Motorcycle a quant à lui repéré la présence d'un nom de marque pour le moins suspect déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, le 15 octobre 2019 : Rude Boy, lié à un vélo électrique.Enfin, la multinationale compterait introduire ses produits dans le courant de l'année 2020. Si tel est le cas, Harley-Davidson ne devrait pas tarder à en dévoiler davantage à leur sujet.