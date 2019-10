Giant prévoit de vendre plus d'un demi-million de vélos électriques cette année

© Giant

Une hausse de 56 % pour Giant

Source : Elektrek

Cette société basée à Taïwan a déjà annoncé la vente de 290 000 vélos électriques sur le premier semestre 2019, alors que les ventes du secteur ont déjà bondi de 21 % en 2018 L'enseigne entend ainsi écouler environ 310 000 vélos électriques de plus d'ici la fin de l'année. Pour la société, qui existe depuis désormais 40 ans, cela représenterait une hausse de ses ventes électriques de 56 % par rapport à 2018. En mars de cette année, la présidente de Giant, Bonnie Tu, tablait davantage sur une hausse de 30 %.Giant affirme aussi avoir observé une augmentation de 5,1 % de son chiffre d'affaires global sur les neuf premiers mois de l'année, à 1,4 milliard d'euros de revenus. Cependant, seuls 20 % de ces chiffres concerneraient les vélos électriques.Au total, Giant produit 2,5 millions de vélos classiques et électriques chaque année. Ce leader du secteur a commencé à s'étendre en Europe, son ouverture d'usine la plus récente ayant été faite aux Pays-Bas. Elle travaille actuellement sur l'ouverture d'une seconde usine européenne en Hongrie. Cette nouvelle unité de production devrait réaliser 300 000 vélos classiques et électriques par an.