Coleen dévoile son nouveau vélo électrique "Made In France"

Là-haut sur la Coleen

Prix et disponibilité

Une nouvelle génération de vélo électrique conçu et fabriqué en France, qui promet d'allier légèreté, sécurité, qualité et design minimaliste. Mais à quel prix ?Après une première version au CES de Las Vegas, Coleen lève donc le voile sur sa toute nouvelle génération de vélo électrique. Un vélo doté d'un nouveau moteur (fabriqué en France) de 250 W, annoncé comme plus puissant et plus silencieux, qui agit directement sur la roue arrière.Côté batterie (également fabriquée en France), on retrouve ici un bloc de 529 Wh, pour une autonomie d'environ 100 km, selon le constructeur. La transmission se fait par courroie, et le vélo, d'un poids de 18 kg, est équipé de freins hydrauliques à disque.Un écran de 3,2" (en 480 x 800 pixels) est également intégré au guidon : en plus des informations classiques (vitesse, état de la batterie, distance...), il permettra d'afficher géolocalisation GPS, alertes d'appels ou messages...La selle, elle, est fabriquée en France par Idéale, qui envoie ensuite les chutes de cuir chez l'accessoiriste français Voltaire, afin qu'il se charge de mettre au point les poignées. "" de bout en bout donc.», expliquent fièrement Audrey Lefort et Thibault Halm, les créateurs de Coleen.Le vélo électrique Coleen est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel de la marque Il faudra toutefois accepter de débourser pas moins de 5 990 euros pour s'afficher au guidon de cette «», proposée en finition Opaque ou Marinière.