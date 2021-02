Harley-Davidson dévoile sa vision à 5 ans : de l'électrique oui, mais sans lâcher le thermique

Les fans de la marque seront rassurés d’apprendre que Harley-Davidson ne tire pas encore un trait sur son passé et sur les moteurs fonctionnant à l’essence. Mais, la marque n’abandonne pas pour autant ses projets dans l’électrique, bien au contraire.

Pour rendre plus fluides ses développements, l’entreprise va créer une division spécifique pour les deux-roues électriques. L’objectif étant d’optimiser le travail et de s’approcher le plus possible de l’organisation dynamique d’une start-up tout en gardant le support de l’entreprise historique.

Son actuel P.-D.G., Jochen Zeitz, a déclaré : « La création d'une division distincte permettra une autonomie totale pour le développement des véhicules électriques, permettant à l'unité commerciale de se comporter avec la même agilité et la même vitesse qu'une start-up technologique tout en tirant parti du soutien, de l'expertise et de la supervision de l'organisation plus large ».