Xiaomi met un nouveau cyclomoteur électrique sur les routes en septembre

Un nouveau cyclomoteur électrique chez Xiaomi

Source : GizmoChina

Un modèle doté d'un look très « cyclomoteur », avec la possibilité de voyager seul ou en duo.Il y a quelques mois, présentait son scooter électrique Himo T1 , doté notamment d'une large selle et de la possibilité d'opter pour un modèle 28 Ah, capable d'offrir une autonomie de 120 km. Un modèle disponible en Chine depuis début juin et affiché au tarif de 450 dollars.Le constructeur ne compte toutefois pas en rester là, et vient d'officialiser. Un modèle doté d'un design assez atypique, avec une selle standard pour le pilote et un petit siège à l'arrière pour un accompagnant.La batterie lithium associée permet d'effectuer. Xiaomi annonce que la batterie est dotée de fonctions d'économie d'énergie. À l'avant, on y retrouve également un large panier, toujours pratique pour transporter un sac ou des courses à peine effectuées.Côté performances, Xiaomi n'a pas indiqué de vitesse maximale, mais on imagine que cette dernière seraSur le côté droit du guidon, on retrouvequi se charger d'indiquer diverses informations au pilote (niveau de batterie, vitesse...), sans oublier la possibilité d'activer une LED à l'avant. Xiaomi précise qu'une lumière rouge est présente à l'arrière lors du freinage, pour accentuer la sécurité la nuit.Ce nouveau modèle Xiaomi Himo C16 seraet sera décliné en trois coloris, à savoir Blanc, Noir et Gris.