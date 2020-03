Suzuki pourrait sortir son premier scooter électrique en 2021

Lire aussi :

Rendez-vous en 2021

Vers un scooter à batteries interchangeables ?

Source : Caradisiac

Sur le marché des scooters et motos électriques, Suzuki fait figure d'intrus au sein du Big Four également composé de Yamaha, Honda et Kawazaki. Car le trio dernièrement nommé s'est d'ores et déjà positionné sur le créneau, avec insistance, ou pas, selon chacun. Honda et Yamaha possèdent leurs propres modèles de scooters, lorsque Kawasaki a publié une vidéopour une future moto zéro émission en novembre dernier Le grand absent du jour, Suzuki, donc, suscitait alors des interrogations quant à ses ambitions. Car plus les années passeront, plus les constructeurs et concurrents étofferont leur catalogue respectif de deux-roues électrifiés. Un manque qui pourrait bientôt être comblé au regard des récentes informations publiées dans des médias asiatiques, relayées par le site spécialisé Caradisiac.À en croire le site automobile indien Gaadiwaadi , l'ancien directeur de Suzuki Inde, en la personne de Satoshi Uchida, aurait évoqué le développement d'une plateforme électrique de laquelle résulterait un scooter prévu pour le cru 2021, uniquement en Inde dans un premier temps. Une déclaration qui résonne ainsi avec un récent partenariat qui en disait long sur les intentions du groupe nippon. En octobre 2019 , Susuki s'alliait en effet à Gogoro , spécialisé dans les batteries interchangeables et les infrastructures de recharge dédiées, et actuellement en situation de quasi-monopole à Taïwan. Tout porte donc à croire que le futur produit de la firme du pays du Soleil Levant s'équiperait d'une telle technologie.