Kawasaki se lance à son tour dans l'aventure des motos électriques

Technologies brevetées

Source : Fossbytes

Alors que Yamaha s'illustrait au travers de brevets liés à des motos électriques en avril dernier, un autre membre du Big Four, Kawasaki en l'occurrence, place ses pions sur ce créneau de plus en plus convoité.Une vidéopubliée sur sa page Facebook nous apprend ainsi l'existence d'un deux-roues zéro émission en cours de développement. Une nouvelle confirmée par Yoshimoto Matsuda, Chef du pôle Innovation, dans les colonnes de Fossbytes.D'après les dires de ce dernier, les produits électrifiés du groupe seront «». Toute une série de technologies brevetées serait d'ailleurs intégrée à ces motos. Kawasaki évoque également une autonomie de 100 kilomètres, que bien ce rayon d'action devrait prendre du galon au moment de la commercialisation.