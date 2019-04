Yamaha : des brevets de motos électriques dévoilent ses ambitions

Des brevets qui en disent long

Yamaha en embuscade

Si le secteur des motos électriques se développe plus lentement que celui des voitures électriques , les principaux fabricants du milieu se tiennent fin prêts à combattre sur ce nouveau créneau d'avenir. Les Américains Harley-Davidson et Zero Motorcycles ont vite compris l'importance de se positionner le plus tôt dessus en introduisant leurs modèles respectifs, la LiveWire et la SR/F Les Japonais, de leur côté, placent leurs pions : le Big Four (Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki) a récemment formé un consortium visant à développer des nouvelles technologies de batterie et de recharge pour les deux-roues électriques.Yamaha a même enclenché la seconde au regard des brevets récemment découverts par CycleWorld , dont Electrek se fait le relais.Plusieurs documents dénichés auprès de l'Office européen des brevets mettent en exergue une série de modèles électrifiés. Avec, comme principal point de différenciation, l'emplacement du port de recharge : le premier se situe à l'endroit même du réservoir d'une moto thermique, le second au niveau d'un siège arrière rabattableLe dernier croquis se veut encore plus original, puisque le port vient se nicher à la base du pare-brise, derrière l'un des phares calés dans le carénage. Ces brevets n'ont pas obligatoirement vocation à se transformer en des produits aboutis, mais ils reflètent probablement les axes de travail de Yamaha en matière de motos électriques. Voir le fabricant japonais sortir un tel produit au cours des prochaines années ne serait donc pas étonnant.