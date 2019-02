Zero dévoile sa nouvelle moto électrique : une heure de charge, 200 km d'autonomie

Nouvelle SR/F, ou la « métamorphose des sensations de conduite à moto » (dixit Zero Motorcycles)

Prix et disponibilité

Parce qu'il n'y a pas que la LiveWire signée Harley-Davidson sur le marché des motos électriques, le californienn'est pas peu fier d'annoncer, une nouvelle moto électrique « intelligente ».La nouvelle SR/F signée Zero Motorcycles dispose du nouveau moteur, qui délivre une puissance de 100 ch pour 190 Nm de couple. Le tout bénéficie d'un système de refroidissement à air et offre. Le constructeur précise toutefois que cela concerne une «». En combiné (ville/autoroute), l'autonomie est évaluée à 198 km.Du côté de la recharge, la SR/F sera dotée, dans sa finition Premium, d'un Rapid Charge System 6 kW, compatible avec les stations de charge Niveau 2 et permettant d'utiliser jusqu'à trois modules de charge. De cette manière, il est possible deQuant à l'interface, on retrouve ici le, qui va notamment gérer le contrôle de stabilité MSC de Bosch, mais aussi l'application mobile, le tableau de bord... Bref, unecomplète avec en prime des mises à jour du système régulières.Zero Motorcycles précise que la SR/F s'adapte à la route, quel que soit son état, grâce aux modes Ville, Sport, Éco ou Pluie. À noter qu'il existe jusqu'àprogrammables.Son côté « connecté » permet notamment au pilote de, comme les alertes et les statuts, le niveau de charge, le partage des données de trajet, etc. La SR/F alerte son propriétaire sur l'état de la moto, notamment par des notifications, en cas d'interruption de charge, de chute ou de déplacement intempestif. De plus, la fonction « Trouver ma moto » permet aux pilotes de garder un œil sur elle à tout moment.La nouvelle Zero SR/F est disponible à partir deen version standard, avec un chargeur 3 kW.Pour la version premium, qui inclut chargeur rapide 6 kW, tête de fourche, poignées chauffantes et embouts de guidon en aluminium, il faudra débourser la somme de. Côté coloris, on peut opter pour Seabright Blue ou Boardwalk Red.