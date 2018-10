Zero, le leader de la moto électrique, dévoile ses nouveaux modèles 2019

Des performances améliorées

Recharge ultra rapide

Fondé en 2006 par Neal Saiki, un ancien ingénieur de la Nasa, Zero Motorcycles s'est rapidement imposé comme un incontournable sur le secteur des motos électriques. Aujourd'hui, la compagnie basée à Scotts Valley, en Californie, jouit du leadership en la matière dans un contexte concurrentiel assez pauvre aux Etats-Unis, où seuls quelques acteurs se partagent les parts du gâteau existant.Sportive, urbaine, tout-terrain ou de course, les bécanes imaginées et développées par le groupe californien couvrent les principaux usages de la discipline. Et alors que l'année 2019 approche à grand pas, ses équipes techniques ont décidé de leur apporter une petite touche d'amélioration, nous apprend le site spécialisé Electrek Ainsi, le modèle ZF7.2 de la gamme Zero DS (dual-sport) se veut 8% plus rapide notamment grâce à un moteur électrique plus performant de 35%. Sa vitesse de pointe d'origine, de 139 km/h, grimpe à 150 km/h. Sa batterie conserve la même taille, pour préserver le poids et le prix du produit.Le modèle ZF14.4 intègre quant à lui une nouvelle batterie de 18 kWh, contre 14,4 kWh au préalable, lui conférant une autonomie en ville et sur autoroute de 328 et 156 kilomètres, contre 262 et 126 kilomètres à la base.La sportive ZF7.2 de la gamme FXS bénéficie d'une amélioration sur sa puissance, de 35% au total. A noter enfin que la recharge, capable de redonner 95% de la batterie à la ZF7.2 en une heure, est désormais compatible avec l'ensemble des deux-roues de l'entreprise.